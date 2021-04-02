«رياح مغبرة» اليوم الجمعة.. و«الحربي»: تؤثر على الشمال وسواحل البحر الأحمر

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، رياحًا مغبرة اليوم الجمعة على سواحل البحر الأحمر وشمال المملكة.

وقال الحربي، عبر حسابه على تويتر، إنه متوقع مع هذا اليوم الجمعة، تقدم منخفض جوي على بلاد الشام يتسبب في هطولات مطرية على المناطق الساحلية منها.

وأضاف أن ذلك يترافق مع تعمق مرتفع جوي عبر شمال وشمال غرب المملكة، يتسبب في نشاط الرياح السطحية الشمالية المغبرة على سواحل البحر الأحمر والأطراف الشمالية من المملكة.

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