خصائص طقس شهر أبريل.. «الزعاق» يتوقَّع تقلبات مناخية حادة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أننا ما زلنا نعيش فترة الأمطار الصيفية خلال شهر أبريل.

وقال الزعاق، عبر حسابه على تويتر، إن شهر أبريل هو أحد أربعة أشهر مكون من 30 يومًا، وفيه تتفتح جميع أنواع الزهور، مضيفا أنه تزداد فيه حدة التقلبات الجوية على معظم البلدان العربية والخليجية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن موجات الغبار فيه تكون متتالية وأمطاره غزيرة، وهي الأمطار الصيفية التي تسمى عند أهل البادية بأمطار السماك نسبة إلى نجم السماك، وعند الحاضرة بالمراويح أو الروايح، وعند البحارة بالسرايات

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