وزارة التعليم‬ تعلن آلية إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، آلية إنهاء العام الدراسي 1442 هـ، لجميع المراحل التعليمية بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية سيكون يوم 13 أبريل 2021م، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 18 أبريل 2024م.

وقالت وزارة التعليم إن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستكون يوم 22 أبريل 2021م، وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 29 أبريل 2021م.

وأوضحت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 2 مايو 2021م، وبداية إجازة نهاية العام في جميع المراحل يوم 6 مايو 2021م.

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