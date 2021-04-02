وزارة الصحة: التطعيم بلقاح كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية

أوضحت وزارة الصحة، أن تلقي لقاح كورونا لا يجعل نتائج المسحة إيجابية، مشيرة إلى أنه عند الإصابة بالفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى تم جدولة موعد الجرعة الثانية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية»، وتابعت الوزارة «وقد تكون نتيجة الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها».

من جهة أخرى، بينت الوزارة أنه عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه ستتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناءً على المعطيات العلمية.

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