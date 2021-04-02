بالفيديو.. سعودي يبتكر خوارزمية هبوط آمن لطائرات الدرونز.. ويرفض بيعها دوليًا

أوضح المبتكر السعودي مريد خياط، أنه رفض بيع اختراعه، لخوارزمية تساعد الطائرات دون طيار على الهبوط الاضطراري الآمن، إلى شركات عالمية.

وقال خياط لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، أنه بدأ في ابتكاره خلال عام 2020، وأنه سيتم تسجيله قريبًا في الهيئة السعودية للحماية الفكرية، كما أن فريقًا علميًا من جامعة جدة يقوم بتجربة الخوارزمية على طائرة دون طيار.

وأضاف خياط، أن أغلب حوادث طائرات الدرونز هي أعطال في المحركات وأن الخوارزمية التي ابتكرها تعمل بكفاءة عالية مع جميع الطائرات المسيرة، مضيفا أنه يتم تجربتها حاليًا على أرض الواقع.

وتابع أنه من الأوائل في المملكة، الذين حصلوا على رخصة التصوير بطائرات دون طيار، وأنه كان يواجه مشاكل في بعض الطائرات مثل الرياح أو الاصطدام بالطيور، وحينها تتعطل الطائرة وتسقط سقوطا حرا ومن الممكن أن تؤذي أي شخص، ومن هنا بدأت الفكرة في ابتكار وسيلة لهبوط آمن للمسيرات دون خسائر او تلفيات.

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