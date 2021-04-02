الأحوال المدنية: يمكن للأم التعريف بابنها عند استخراج الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للأم التعريف بالابن عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص: «نعم، يمكن للأم التعريف بالابن فهي من الأشخاص المخولين بالتعريف، نسعد بخدمتك».

وقالت المواطنة في استفسارها، إنها منفصلة عن زوجها ولديها بأن يبلغ من العمر 15 عاما، وتريد استخراج هوية وطنية له، فهل من الضروري حضور والده معه أم يكتفى بحضورها هي؟.

من جهة أرى، أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل موعد انتهائها بـ١٨٠ يومًا.

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