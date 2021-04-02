بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع بداية شهر رمضان.. وعدد أيام الصيام

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر شعبان سيكون مكتملًا (30 يومًا) وكذلك شهر رمضان سيكون 30 يومًا.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل 30 يومًا، وإن الثلاثاء 13 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك على معظم بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف أن يوم الأحد 11 أبريل سيغيب القمر قبل غروب الشمس، ولن تدركه الأبصار بعد مغيبها، وفجر يوم الإثنين 12 أبريل سيولد الهلال في تمام الساعة (5.32) وبعد مغيب شمس يوم الإثنين سيمكث الهلال لمدة 20 دقيقة في السماء.

وأوضح الزعاق أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر رمضان ستكتمل 30 يوما، وأنه سيبدأ يوم الثلاثاء 13 أبريل وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو، وأن يوم الخميس 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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