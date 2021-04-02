التعليم تعلن مواعيد اختبارات العام الدراسي وإجازة نهاية العام

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، استكمال عمليات التقويم والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بحلول الأول من رمضان المقبل، على أن تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ 13 أبريل 2021.

إجازة رياض الأطفال

وأشارت إلى أن إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وإجازة نهاية العام لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، تبدأ بنهاية دوام الخميس 10 رمضان 1442هـ الموافق 22 أبريل 2021، على أن تكون جميع الأعمال منتهية والنتائج مسلمة.

أيام الاختبارات

وأوضحت أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون، الأحد 6 رمضان 1442هـ، الموافق 18 أبريل 2021، على أن تكون بداية الإجازة لهذه المرحلة بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 أبريل 2021.

وقررت الوزارة بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021، على أن تكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 6 مايو 2021.

إجراءات نهاية العام

وقالت الوزارة، إن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس في شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

كما أعلنت الوزارة تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرا.

وأبانت أنه بالنسبة للفصلين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال سيكون إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/8/1442، وأن يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع مراحل التقويم المدرجة في نظام «نور» حتى يوم الإثنين 30/8/ 1442هـ.

استكمال

وأوضحت أنه بالنسبة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، فيجب استكمال أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والمواطنة، قبل يوم الخميس 26/8/1442هـ.

وأبانت أنه يجب إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/8/1442هـ، ورصد درجات أعمال السنة للفصل الثاني في موعد أقصاه الإثنين 30/ 8، ورصد النتائج في نظام «نور» وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 10/9/1442هـ.

وفيما يتصل بالمرحلتين المتوسطة والثانوية فيجب إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه الخميس 26/ 8، واستكمال تقويم الطلاب في مواد التقويم المستمر حتى يوم الإثنين 30/ 8.