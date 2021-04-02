السعودية اليوم / أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا



سكاكا 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال تطوير وإعادة تأهيل المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات والطرق، وتحسين المشهد الحضري، في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن المشروع تضمن إعادة تأهيل وتنظيم وتجميل المدخل الشمالي لسكاكا، من خلال أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، مشيرا إلى سفلتة 126 ألف متر مربع ضمن المشروع، كما تم تركيب 340 عمود إنارة بتقنية موفرة للطاقة led ، فيما بلغ طول المسار المخصص للدراجات الهوائية والمشاة 9400 متر، كما تم زراعة 1373 شجيرات و 738 من الأشجار و 800 عدد مواقف السيارات وتوفير 20 من الكراسي الذكية والحديثة ، مشيرا إلى إنجاز كافة الأعمال بالموقع وإنهاء المشروع وفق الخطة الزمنية.

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14:54ت م

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