

كابول 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

قتل خمسة مدنيين وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر انفجارين منفصلين في أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند الأفغانية عمر زواك أن خمسة مدنيين قتلوا اليوم إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق سريع بمدينة "لشكرجه".

وفي ولاية هرات؛ أكد المتحدث باسم حاكم الولاية جيلاني فارهاد أن قنبلة أخرى استهدفت حافلة مدنيين ما أدى إلى إصابة سبع نساء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

// انتهى //

14:13ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 5 مدنيين في انفجارين منفصلين في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.