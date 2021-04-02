السعودية اليوم / باكستان تسجل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5234 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 678165 إصابة، منها 56347 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14613 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 607205 حالة.

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14:05ت م

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إسلام آباد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5234 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 678165 إصابة، منها 56347 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14613 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 607205 حالة.// انتهى //14:05ت م0057

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