السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات



أبوظبي 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 465,939 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,502 وفاة، مشيرة إلى تماثل 2,321 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 450,111 حالة.

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13:50ت م

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