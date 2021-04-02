السعودية اليوم / زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرقي تايوان



تايبيه 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر اليوم المنطقة الواقعة قبالة سواحل جنوب شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد المركزي في تايوان أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 50ر1 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) يقع في البحر، على بعد حوالي 2ر29 كيلومترًا جنوب غربي مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 1ر24 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

12:59ت م

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