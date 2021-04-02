السعودية اليوم / 2525 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2525 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في يان اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 478677 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 9195 وفاة.

// انتهى //

12:52ت م

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طوكيو 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 11 وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في يان اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 478677 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 9195 وفاة.// انتهى //12:52ت م0049

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