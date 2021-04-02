السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 48 قتيلا



تايبيه 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى حادث خروج قطار عن مساره في تايوان اليوم إلى 48 شخصًا.

وذكرت إدارة الإطفاء الوطنية في تايوان أن ما لا يقل عن 66 شخصًا آخرين أصيبوا بالحادث، ويخضعون للعلاج في مستشفيات بشرق البلاد.

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12:49ت م

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