

سيئول 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية 558 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 104194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1737 وفاة.

// انتهى //

12:40ت م

0047



سيئول 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 104194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1737 وفاة.// انتهى //12:40ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.