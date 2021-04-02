السعودية اليوم / 9 إصابات جديدة بكورونا في الصين



بكين 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 90226 إصابة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تماثل ثمان حالات للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 85402 حالة.

// انتهى //

12:26ت م

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بكين 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربع منها محلية، في حين لم تسجل أي حالة وفاة.وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 90226 إصابة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تماثل ثمان حالات للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 85402 حالة.// انتهى //12:26ت م0045

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