السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 5467 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة



بروكسل 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 5467 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 887920 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 23045 وفاة.

// انتهى //

12:04ت م

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بروكسل 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 5467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و29 وفاة.وذكرت السلطات الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 887920 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 23045 وفاة.// انتهى //12:04ت م0040

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