شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بداية اجازة نهاية العام الدراسي في الرابع والعشرين من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم بأن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 1-9-1442هـ.

وأضافت الوزارة إلى أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون في يوم الأحد الموافق 6-9-1442هـ ، بالإضافة إلى أن بداية إجازة طلّاب رياض الأطفال وطلّاب المرحلة الابتدائية وإجازة نهاية العام لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات الصف الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10-9-1442هـ.

وستكون بداية إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17-9-1442هـ ، بينما ستكون بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون في يوم الأحد الموافق 20-9-1442هـ ، وبداية اجازة نهاية العام الدراسي للهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 24-9-1442هـ.

واشترطت الوزارة أنه للتمتع بالإجازة يتطلب إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وأكدت الوزارة إلى أن إجراءات إنهاء العام الدراسي 1442هـ للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون على النحو التالي :

- إنهاء المنهج الدراسي في موعد أقصاه 26-8-1442هـ

- استكمال تقويم أداء الطلاب في نظام نور حتى يوم 30-8-1442هـ

- رصد النتائج في نظام نور في يوم 30-8-1442هـ

كما أكدت الوزارة إلى أن موعد اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) ستكون من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً

وأعلنت وزارة التعليم إلى أن موعد تحديد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.