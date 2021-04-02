التعليم : الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية تبدأ 3 ظهرًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التعليم إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك والتي ستبدأ من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصرًا.

المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال:

وقالت التعليم إنه بالنسبة الصفوف الدراسية (الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال) يتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/26هـ، على أن يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني حتى يوم الإثنين 1442/8/30هـ.

كما تقرر أن يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب المجتازين لمعايير التقويم يوم الاثنين 1442/8/30هـ مع إعداد خطط المعالجة والدعم وتنفيذها بدءًا من يوم الثلاثاء 1442/9/1هـ.

رصد النتائج في نظام نور:

وقالت وزارة التعليم أما بالنسبة الصفوف الدراسية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي) فقد تقرر استكمال تقويم أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية والمواطنة قبل يوم الخميس 1442/8/26هـ.

كما تقرر إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها للإدارة المدرسة قبل نهاية دوام يوم الاثنين 1442/8/23هـ على أن يتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/26هـ.

ويتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور في المواد التي تقوم تقويمًا مستمرة ورصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه يوم الاثنين 1442/8/30 ثم يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 1442/9/10هـ.

مع استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة (3) إلى (5) عصرًا.

ويعتمد توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني وفق ما ورد في دليل “توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد”.

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