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سينوفاك ترفع قدرتها الإنتاجية إلى ملياري جرعة سنويًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

سينوفاك ترفع قدرتها الإنتاجية إلى ملياري جرعة سنويًا

بعد إنتاج 600 مليون جرعة من اللقاح

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت صحيفة غلوبال تايمز إن شركة الأدوية الصينية سينوفاك بيوتيك، أطلقت خط إنتاجها الثالث للقاح المضاد لفيروس ، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلى ملياري جرعة سنويًا.

لقاح سينوفاك

الشركة قدمت 200 مليون جرعة لـ 20 دولة

وذكرت الصحيفة أن الشركة الصينية قدمت نحو 200 مليون جرعة لقاح لأكثر من 20 دولة، نصفها جرى استخدامه بالفعل، وبالعودة إلى نهاية العام الماضي، كانت هذه الشركة قادرة على إنتاج 600 مليون جرعة من اللقاح سنويًا فقط.

ويشار إلى أن وكالة الرقابة الصيدلانية الحكومية في الصين كانت وافقت أوائل فبراير الماضي على لقاح سينوفاك المعطل للاستخدام على نطاق واسع، ومنحت السلطات الشركة المصنعة تصريحًا مشروطًا لعمليات التسليم المنتظمة.

وتقول الإحصاءات الرسمية، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الصين تجاوز 119 مليونًا.

سينوفاك ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًا (2)
لقاح سينوفاك

حالات الإصابة بفيروس كورونا

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 130,307,410 إصابات، وتُوفي 2,842,464 شخصًا، بينما تعافى 104,990,327 شخصًا.

سينوفاك ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًا (2)
سينوفاك

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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