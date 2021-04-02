وزارة التعليم : توقيت الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية من 12:30 ظهراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرًا.

موعد بداية الاختبارات النهائية

وأوضحت الوزارة أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20 رمضان، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية.

شارك الخبر