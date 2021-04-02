الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

إغلاق 11 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يومًا 441 مسجدًا تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة العشرين من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

إعادة فتح 11 مسجدًا

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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