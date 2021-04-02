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وزارة التعليم : 24 رمضان نهاية الفصل الدراسي الثاني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

وزارة التعليم : 24 رمضان نهاية الفصل الدراسي الثاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم – قبل قليل- عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442 هـ، لجميع المراحل التعليمية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية سيكون يوم الثلاثاء 1 رمضان وللمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان . فيما حددت الوزارة يوم الخميس 10 رمضان موعداً لبداية إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وكذلك معلمات رياض الاطفال ولمعلمي ومعلمات الصفين الاول والثاني .

وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20رمضان فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والادارية .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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