وزارة التعليم : 24 رمضان نهاية الفصل الدراسي الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم – قبل قليل- عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442 هـ، لجميع المراحل التعليمية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية سيكون يوم الثلاثاء 1 رمضان وللمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان . فيما حددت الوزارة يوم الخميس 10 رمضان موعداً لبداية إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وكذلك معلمات رياض الاطفال ولمعلمي ومعلمات الصفين الاول والثاني .

وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20رمضان فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والادارية .



شارك الخبر