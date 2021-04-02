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شكرا لقرائتكم وزارة التعليم : 24 رمضان نهاية الفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة التعليم : 24 رمضان نهاية الفصل الدراسي الثاني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم – قبل قليل- عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442 هـ، لجميع المراحل التعليمية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية سيكون يوم الثلاثاء 1 رمضان وللمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان . فيما حددت الوزارة يوم الخميس 10 رمضان موعداً لبداية إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وكذلك معلمات رياض الاطفال ولمعلمي ومعلمات الصفين الاول والثاني .
وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20رمضان فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والادارية .
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