وزارة التعليم تعلن عن التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ

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‏‎أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ حيث سيكون كالتالي :-





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