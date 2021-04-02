وزير الطاقة: مستمرون في تلبية احتياجات السوق من النفط.. ونحن في مرحلة التعافي (فيديو)

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة “أوبك +” مستمرة في تلبية احتياجات السوق وستعمل على إيجاد الحلول، مؤكدا أن التعافي في سوق النفط لا يزال غير مكتمل.

وقال الوزير، في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الخميس الاجتماع الـ 15 لمنظمة” أوبك” والدول المنتجة، إنهم في “أوبك” مستمرون في تلبية احتياجات السوق، وسيعملون على إيجاد الحلول والآليات اللازمة التي تسمح بالتدخل بإيجابية في أي وقت يحتاج السوق لذلك.

Source akhbaar24.argaam

