︎ :
.
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة “أوبك +” مستمرة في تلبية احتياجات السوق وستعمل على إيجاد الحلول، مؤكدا أن التعافي في سوق النفط لا يزال غير مكتمل.
وقال الوزير، في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الخميس الاجتماع الـ 15 لمنظمة” أوبك” والدول المنتجة، إنهم في “أوبك” مستمرون في تلبية احتياجات السوق، وسيعملون على إيجاد الحلول والآليات اللازمة التي تسمح بالتدخل بإيجابية في أي وقت يحتاج السوق لذلك.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة: مستمرون في تلبية احتياجات السوق من النفط.. ونحن في مرحلة التعافي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.