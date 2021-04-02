يستهدف الأبناء من 6- 18 عاماً.. “وزير الموارد البشرية” يدشن منتج زود الأجيال

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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس الخميس، منتج زود الأجيال الادخاري المقدم من البنك بالتعاون مع بنك الرياض.

وأوضحت الوزارة أن منتج زود الأجيال يُعد تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 عاما، تشجعهم على الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية لديهم تحت إشراف الوالدين، كما يقدم المنتج حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعية والتثقيفية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

وأضافت أن خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج تكون بالدخول لتطبيق بنك الرياض واختيار برنامج “توكن” والتسجيل فيه، والاشتراك في منتج زود الادخاري واختيار طلب اشتراك أحد الأبناء والتأكيد على الاشتراك.

Source akhbaar24.argaam

