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برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد لرئيس باكستان بعد إصابته بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - القيادة تمنت له دوام الصحة والسعادة..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية، لرئيس باكستان الدكتور عارف علوي، إثر إصابته بفيروس المستجد.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية، لرئيس باكستان بالمناسبة نفسها، قال فيها: بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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