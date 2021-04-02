«الجوازات السعودية»: تغيير الصورة الشخصية تبدأ بمراجعة «الأحوال المدنية»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد تجديد الجواز لكن أريد تغيير صورتي بالجواز بسبب اختلاف الشكل بعض الشيء».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي».

وأضاف: «وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك».

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