«المساعدة المقطوعة».. وزارة الموارد البشرية توضح طريقة متابعة الطلب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نريد الاستفسار عن المساعدة المقطوعة».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من انتظار الصرف آلي».

وأضاف: «ولا يوجد وقت محدد للصرف، يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي اضغط هنا».

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