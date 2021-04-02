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«المساعدة المقطوعة».. وزارة الموارد البشرية توضح طريقة متابعة الطلب

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه لا يوجد وقت محدد للصرف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نريد الاستفسار عن المساعدة المقطوعة».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من انتظار الصرف آلي».

وأضاف: «ولا يوجد وقت محدد للصرف، يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي اضغط هنا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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