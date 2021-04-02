قضاء أيام الإفطار غير معروفة العدد في رمضان.. الشيخ «الشثري» يوضح الكيفية

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، كيفية قضاء من أفطر متعمدًا في رمضان أيامًا لا يعلم عددها.

وقال الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة» إنه إذا كان هذا الشخص في تلك الأيام يصلي فعليه قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان؛ لأن الصيام تعلق بذمته ولم يأت إبراء ولا أداء، وبالتالي ما زال هذا الواجب في ذمته ويجب عليه صيام هذه الأيام.

وأضاف الشيخ الشثري، أنه عليه الاحتياط في هذا الأمر، ويقدر العدد الأكثر من الأيام التي يظن أنه أفطرها، مشيرًا إلى الإكثار من النوافل؛ لأنها تعوض النقص الحاصل في الفرائض، وكذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل؛ لأن ذكر الله يبعد الشيطان.

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