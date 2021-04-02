شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط ، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين إلى تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على اصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.