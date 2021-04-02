شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية: دعم طهران للحوثيين أدى إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن دعم طهران الواسع للحوثيين أدى حتى الآن إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار عبر الحدود، وضرب أهدافًا، مثل مستودعات الوقود والمطارات وأهداف مدنية أخرى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون: "المدى واسع ومهم جدا للمجهود الحربي، الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار من أصل إيراني بالكامل مما أدى حتى الآن إلى إطلاق أكثر من 400 طائرة بدون طيار عبر الحدود".

وأضاف وزير الخارجية: "أعتقد لولا دعم إيران ومستشاريها الموجود على الأرض لما استطاع الحوثيون شن هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية السعودية ويكونون مقيدين في محاولاتهم مواصلة مهاجمة أجزاء أخرى من اليمن والسيطرة على البلاد".