شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يعلق على زيارة الكاظمي: العراق دولة عربية والفرس خارج المعادلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير الوليد بن طلال، أمس الخميس، على زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى المملكة.

ونشر الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" صورة للكاظمي خلال لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وأخرى للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وعلق الأمير الوليد، على الصورة قائلًا: "الصورة تتحدث.. العراق دولة العربية والفرس خارج المعادلة.. كرامة العراق تساوي كرامة المملكة".

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء العراق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، أول أمس العراق، في زيارته إلى المملكة.