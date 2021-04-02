شكرا لمتابعة خبر عن نقابة السيارات تعتمد خطط نقل المصلين والمعتمرين خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت النقابة العامة للسيارات، اليوم الجمعة، عن خطط نقل المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت النقابة، أنها أقرت اشتراط تحصين جميع العاملين في أنشطة مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية للفايروس كل ( ۷ ) سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين لديها من غير المحصنين اعتبارا من ١رمضان للعام ١٤٤٢.

وأكدت النقابة على الالتزام التام بتطبيق هذه التعليمات على جميع السائقين والفنيين والموظفين والمرحلين وغيرهم من المشاركين في خدمة نقل المعتمرين والمصلين، والمبادرة بسرعة تسجيل المرشحين للعمل لأخذ اللقاح، وسوف يستبعد فورا العامل الذي لم يتلق اللقاح أو لم يتم إجراء الفحص المطلوب تغير المحصنين.

وجاء ذلك بناء على التنسيق الذي يتم حاليا بين الحج والعمرة للاستعداد لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وبناء على قرار اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة.

وفي السياق نفسه، ناشدت النقابة العامة للسيارات بتوفير ۸۰ حافلة من نوع «ستي باص» ابتداء من موديل ٢٠١٦ وتجهيزها فنيا وميكانيكيا، وأن تكون لديها كروت تشغيل سارية المفعول وبها نظام فعال ومرتبط بمركز معلومات النقل، و توفير ۲ سائق بحد أدنى لكل حافلة طوال الشهر، و ١٦ مرحلا ومنسقا من الشركة متاح على مدار 24 ساعة وونش من كل شركة.