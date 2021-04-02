شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تحذر من منتجات دواجن محلية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، من منتجات دواجن محلية بالأسواق (لحوم، وبيض) غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن هذه المنتجات تؤدي للإضرار بالمستهلكين وبالمشاريع الإنتاجية المرخصة والمستوفية للاشتراطات والملتزمة بالأنظمة والتعليمات، وفقاً لـ"الوطن".

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المعنية مخالفة للمواصفة القياسية لبيض الدجاج رقم (GSO 1002/2014) والمواصفة القياسية للدجاج المبرد رقم (GSO 322/2016) والمواصفات الأخرى المرتبطة بها.