مواطنون ينعون ناشطًا لبنانيًّا مقيمًا بالمملكة: “كان محبًّا للسعودية مدافعًا عنها”

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نعى عدد من المواطنين بأسى، الناشط اللبناني المقيم في المملكة محمد الرز؛ الذي حدثت وفاته في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء.

وعبر عدد من الإعلاميين والناشطين على موقع “تويتر” عن حزنهم لوفاة “محمد الرز”، ووصفوه بالمحب للمملكة؛ والمدافع والمنافح عنها بقوة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولوا عبر وسم “محمد الرز في ذمة الله؛ آخر صورة له التقطها لنفسه أمام الكعبة المشرفة بعد أدائه العمرة يوم الإثنين الماضي 26 مارس، إلى جانب تداول صورة له مع طفلته الرضيعة، ومقاطع فيديو وتغريدات سابقة نشرها على حسابه.

وأشار مغردون إلى أنه سيتم نقل جثمان الفقيد إلى بلده لبنان، حيث سيوارى جثمانه الثرى في محافظة عكّار.

Source akhbaar24.argaam

