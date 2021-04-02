شاهد.. لحظة العثور على المفقود “الوايلي” بنجران في مبنى تحت الإنشاء

︎ :

.



وثّق مقطع فيديو، لحظة العثور على المفقود أحمد الوايلي البالغ من العمر 15 عاماً، بعد تغيبه عدة أيام عن منزل أسرته بمدينة نجران.

وأظهر الفيديو، الفرق المعنية خلال عثورها على المفقود الوايلي داخل أحد المباني تحت الإنشاء، وسط تقديم الإسعافات اللازمة له.

وكانت الجهات الأمنیة بمدينة نجران قد عثرت أول أمس (الأربعاء) بمشاركة فريق ليث الإغاثي، على الشاب المفقود الذي يعاني من بعض المشاكل النفسية.

Source akhbaar24.argaam

