︎ :
.
أوضحت شركة الربيع للمشروبات أن ما نشرته عن سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، يأتي ضمن تفاعلها مع ترند “كذبة أبريل”.
وكانت الشركة نشرت، اليوم الخميس، تغريدة قالت فيها إنه سيتم سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، وإن آخر موعد للحصول على المنتج أمس الخميس الموافق 1-4-2021م.
وأثارت التغريدة موجة تندر واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يأتي أبرزها وضع أحد المغردين صورا ومقاطع فيديو لأطفال تبكي بسبب الخبر، لترد الشركة على التغريدة التي كتبها بأن الأمر لا يعدو أن يكون كذبة أبريل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.