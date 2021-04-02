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أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة، أمس (الخميس)، توضيحًا بشأن صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والموجودين خارجها في الوقت الحالي.
وذكرت أن تمديد صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.
وأضافت أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا، مشيرةً إلى تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة بالقاهرة: تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للمقيمين المتواجدين خارج المملكة 30 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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