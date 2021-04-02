شركة STC تعلن فتح باب التوظيف لشغل 42 وظيفة للجنسين حديثي التخرج

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (للجنسين) حملة البكالوريوس فأعلى حديثي التخرج عبر برنامج إكتساب المواهب المنتهي بالتوظيف (TIP) في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، حسب المسيات والشروط التالية:

– محلل تخطيط وأداء – عدد 1 (Planning & Performance Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات إدارية) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تطوير أعمال – عدد 2 (Business Development Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل أعمال – عدد 7 (Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، اقتصاد، نظم معلومات إدارية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس تخطيط الشبكات – عدد 1 (Network Planning Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة اتصالات لاسلكية) أو ما يعادلهم مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل سلسة الإمداد – عدد 1 (Supply Chain Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة سلسلة الإمداد) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مبتدئ البنية التحتية السحابية – عدد 2 (Junior Cloud Infrastructure Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة إلكترونيات، هندسة اتصالات لاسلكية) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مبيعات – عدد 2 (Sales Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، مبيعات) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مشاريع عامة – عدد 1 (General Project Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) مع مستوى محترف في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تدقيق داخلي – عدد 2 (Internal Audit Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تسويق – عدد 2 (Marketing Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تخطيط استراتيجي – عدد 2 (Marketing Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة أعمال، موارد بشرية، التواصل الاستراتيجي والقيادة) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل الحلول التقنية للبيانات – عدد 1 (Data Technical Solution Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل الجودة والأداء – عدد 1 (Quality and Performance Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مشاريع فنية – عدد 1 (Technical Project Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة ميكانيكية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل جودة – عدد 1 (Quality Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مبتدئ عمليات البنية التحتية – عدد 1 (Junior Infrastructure Operations Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة ميكانيكية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مبتدئي عمليات تلكو كلاود – عدد 1 (Junior Telco Cloud Operations Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة ميكانيكية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مراقبة الإيرادات – عدد 1 (Revenue Control Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل التخطيط المالي – عدد 1 (Financial Planning Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مشتريات – عدد 1 (Procurement Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل مخاطر – عدد 1 (Risk Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة صناعية، نظم معلومات إدارية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل الاستراتيجية التنظيمية – عدد 1 (Regulatory Strategy Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة صناعية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تحليل التكاليف التنظيمية – عدد 1 (Regulatory Costing Analysis Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تنظيمات العمليات السلكية – عدد 1 (Wired Operations Regulations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة شبكات، هندسة اتصالات) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل الاستدامة – عدد 1 (Sustainability Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محللتنظيمات الخدمات الأمنية – عدد 1 (Security Services Regulations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، أمن معلومات، نظم معلومات) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل عمليات تقنية المعلومات – عدد 1 (IT Operations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (نظم معلومات حاسب، نظم معلومات إدارية) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل دعاوي قانونية – عدد 1 (Litigations Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (قانون) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين كحد أقصى.

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى الموضح لكل وظيفة (متوسط، متقدم، محترف).

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

نبذة عن شركة الاتصالات السعودية:

شركة الاتصالات السعودية وتعرف اختصاراً بإسم (STC) هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2002م كشركة سعودية مساهمة وفي عام 2003م أدرجت الشركة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودي والذي عُرف بأكبر اكتتاب في الأسواق المالية العربية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/8/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2HeDG5z ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

