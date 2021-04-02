إعلان وظائف فنية وصحية في مستشفيات الأمن المركزي بمناطق المملكة

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تعلن شركة إيه إم آي العربية السعودية (AMI) عن توفر وظائف صحية وفنية (للرجال والنساء) للعمل في (مستشفيات الأمن المركزي) بكل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) حسب المسميات والشروط التالية:

– فني أشعة (جدة – أبها)

المتطلبات: دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية تخصص (أشعة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– فني صيدلة (أبها)

المتطلبات: دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية تخصص (صيدلة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– فني علاج تنفسي (جدة)

المتطلبات: دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية تخصص (علاج تنفسي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– فني تعقيم (الرياض – جدة – الدمام – القصيم)

المتطلبات: دبلوم (تعقيم) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال التعقيم.

– أخصائي تمريض (الرياض – جدة – الدمام – القصيم – أبها)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض (لا يشترط الخبرة).

– فني تمريض (الرياض – جدة – الدمام – القصيم – أبها)

المتطلبات: دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في تخصص التمريض (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نبذة عن الشركة:

شركة أيه إم آي العربية السعودية (AMI) تم تأسيسها عام 1981م من قبل الشركة الطبية الأمريكية العالمية (American Medical International Co) وشركة زينل السعودية (XENEL Industries Ltd)، في عام 1988م أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لشركة زينل السعودية، وعلى مدار العقود القليلة قامت الشركة بإدارة وتشغيل كبرى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وفقاً لمعايير اشركة أيه إم آي العربية السعودية (AMI) تم تأسيسها عام 1981م من قبل الشركة الطبية الأمريكية العالمية (American Medical International Co) وشركة زينل السعودية (XENEL Industries Ltd)، في عام 1988م أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لشركة زينل السعودية، وعلى مدار العقود القليلة قامت الشركة بإدارة وتشغيل كبرى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وفقاً لمعايير الجودة العالمية وسلامة المرضى.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/8/19هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11393.png

Source wadhefa

