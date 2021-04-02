تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وارتفاعًا للأمواج مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر، طريف» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ويؤثر نشاط الرياح والأتربة المثارة وتدني الرؤية على منطقة حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن المدينة المنورة «ينبع» وتبوك «الوجه، أملج، ضباء، نيوم، ضرما» ومكة المكرمة «القنفذة، الليث، جدة، رابغ»، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة ببعض التأثيرات، مثل نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية.