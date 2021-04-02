خريطة الرياح خلال الـ48 ساعة المقبلة.. «الصخري» يتوقع الاتجاهات

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الرياح على بعض المناطق، خلال الـ48 ساعة المقبلة (اليوم الجمعة وغدًا السبت).

وقال الصخري، عبر تويتر، إنه خلال يوم الجمعة، تهب رياح شمالية غربية على مناطق شمال المملكة، قد تثير الأتربة على «القريات وطريف وحزم الجلاميد».

وأضاف الصخري «ثم تتحول خلال يوم السبت إلى شمالية باردة نسبيًا، خفيفة إلى متوسطة، على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، وقد تثير الأتربة نواحي المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض».

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