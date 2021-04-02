وزارة الصحة: لا ضرر من تطعيم مصاب كورونا السابق بجرعة ثانية من اللقاح

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد ضرر على الشخص الذي أصيب بكورونا في وقت سابق، وأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بدلًا من الاكتفاء بجرعة واحدة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا ضرر بإذن الله.. وقد أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي».

وقال المواطن في استفساره: عند أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لشخص تمت إصابته بالوباء سابقًا، هل توجد مشكلة في ذلك أو ضرر للشخص؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكن من خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام، يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري.

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