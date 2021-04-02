السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة ".

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية ، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد .وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة ".// انتهى //09:51ت م0033

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