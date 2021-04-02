سوجا أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن في واشنطن 16 الجاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن 16 أبريل/نيسان الجاري.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يلتقي شخصيا مع الرئيس الأمريكي، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي في البيت الأبيض.



وأضاف كاتو أن ذلك يُظهر "الروابط القوية بين التحالف الياباني الأمريكي والتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، والتعاون من أجل منطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ.

ولفت كاتو إلى أن الاجتماع كان مقررا أصلا في النصف الأول من أبريل وتم تأجيله إلى 16 من ذات الشهر.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بأول رحلة خارجية لهما إلى اليابان للقاء نظيريهما اليابانيين.

وعقد بلينكن وأوستن ما يسمى اجتماع 2+ 2 مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي، حيث تناول الاجتماع المخاوف بشأن توسع نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وجدد الوزراء الأربعة اعتراضهم على "المطالبات والأنشطة البحرية غير القانونية" للصين في بحر الصين الجنوبي، وتبادلوا مخاوفهم بشأن وضع حقوق الإنسان في هونج كونج ومنطقة شينج يانج غربي الصين.

كما أعربت الدولتان عن مخاوفهما بشأن قانون جديد سنته بكين يسمح لخفر السواحل الصيني باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية.

وكثيرا ما تقترب سفن خفر السواحل الصينية من مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، وهو ما يمثل مصدر توتر دبلوماسي بين بكين وطوكيو.

وتطالب الصين وتايوان بأحقيتهما في جزر سينكاكو، التى تديرها اليابان، ويطلق عليها في الصين وتايوان، دياويو، وتياويوتاي على التوالي.

وفي طريق عودته إلى واشنطن، التقى بلينكن مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي ووزير الخارجية وانج يي في ألاسكا لأول مرة.

وتحول اجتماعهم إلى شجار لفظي حول عدد من القضايا، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتايوان وشينج يانج وهونج كونج.