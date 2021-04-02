تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، 2 أبريل 2021، في مكاتب الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الجمعة، استقرار متوسط سعر صرف العملة المصرية، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.35 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

بينما جاء أقل سعر لليورو في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

سعر الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و 15.756 للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.59 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في مصر، على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.262 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.768 جنيه للشراء، و 52.171 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.729 جنيه للشراء، و52.131 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

عبور 281 سفينة لقناة السويس

وشهدت قناة السويس عبور 281 سفينة خلال 77 ساعة منذ استئناف حركة الملاحة في قناة السويس مساء الإثنين(الساعة 1900 بالتوقيت المحلي).

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر جيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر بعيدا عن المنطقة التي جنحت بها يوم 23 مارس/آذار الماضي.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس،على أن العمل يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة للانتهاء من عبور جميع السفن الموجودة بالمجرى الملاحي بأمان وسلامة، بالاستعانة بطاقم متميز من المرشدين ورجال إدارة التحركات في قطاعات القناة الثلاثة.

وأضاف، أن حركة الملاحة بقناة السويس، شهدت عبور 194 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 12 مليون طن منذ مساء يوم الإثنين وحتى أمس الأربعاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعبر القناة اليوم الخميس 87 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.