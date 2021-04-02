سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، التي تعدّ من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتأكيده أن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب.

وأبرزت صحف الجمعة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا.

وسلطت الضوء على مشاركة مصر في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل التحديات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة وخاصةً تداعيات جائحة

ونشرت صحف القاهرة تأكيد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهما في مياه نهر النيل، مشددًا على رفض البرلمان العربي القاطع لفرض سياسة الأمر الواقع التي يتبناها الجانب الأثيوبي.

وتناقلت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات، خاصة وأن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث للدول العربية على مستوى العالم.

وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز الـ 128 مليون إصابة فيما تقترب الوفيات من 3 ملايين حالة.

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09:07ت م

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القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، التي تعدّ من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتأكيده أن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب.وأبرزت صحف الجمعة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا.وسلطت الضوء على مشاركة مصر في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل التحديات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة وخاصةً تداعيات جائحة كورونا ونشرت صحف القاهرة تأكيد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهما في مياه نهر النيل، مشددًا على رفض البرلمان العربي القاطع لفرض سياسة الأمر الواقع التي يتبناها الجانب الأثيوبي.وتناقلت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات، خاصة وأن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث للدول العربية على مستوى العالم.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز الـ 128 مليون إصابة فيما تقترب الوفيات من 3 ملايين حالة.// انتهى //09:07ت م0028

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