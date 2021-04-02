السعودية اليوم / الهند تسجل 81466 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 81466 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 469 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 163396 وفاة.

// انتهى //

08:52ت م

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نيودلهي 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك في أعلى حصيلة إصابات منذ الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.30 مليون إصابة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 469 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 163396 وفاة.// انتهى //08:52ت م0027

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